Faridah blev mor som 15-årig i slummen: Det eneste, jeg kunne give min datter, var smerte

Ugandiske Faridah Nalumansi blev smidt ud af skolen, da hun havde født sit første barn. Isoleret og alene dulmede hun smerten med alkohol. Fire år senere har hun i dag som 19-årig vendt sit liv rundt og kæmper for, at ingen andre skal lide samme skæbne

Det burde have været det lykkeligste øjeblik i hendes liv, men da Faridah Nalumansi så ned på sin nyfødte datter, følte hun ingen glæde. Hun var 15 år og det eneste, hun havde lyst til, var at græde.

”Jeg vidste, at det eneste, jeg kunne give hende, var smerte. Og at hun også ville bringe mig smerte,” siger hun.

Mens ugandiske Faridah Nalumansi fortæller, begynder hendes øjne at blive våde. En enkelt tåre triller ned ad hendes kind efterfulgt af mange, som snart er dækket af våde strømme. Hun forsøger ikke at tørre dem væk eller standse dem. Da Kristeligt Dagblad spørger, om hun vil have en pause, ryster hun bestemt på hovedet. Uanset hvor svært det er, så vil hun fortælle sin historie.

En historie, hun indtil videre har fortalt til FN’s Generalforsamling i New York og til verdensledere som britiske Theresa May, franske Emmanuel Macron og canadiske Justin Trudeau. Og som hun nu er fløjet hele vejen til Danmark for at fortælle igen.

”Jeg spørger mig selv, hvorfor det lige er mig, der har fået denne her mulighed? Jeg har ingen uddannelse eller kvalifikationer, og som teenagemor i Uganda er jeg blevet betragtet som det laveste af det laveste. Men jeg har vendt mit liv til noget bedre og ved, at andre også kan gøre det,” siger hun.

Den nu 19-årige pige sidder i en hotellobby i det indre København, mens hun fortæller. Hun skutter sig i sin store kunstige pels og trækker den tættere sammen om sig. Udenfor skinner solen, og temperaturen har sneget sig over 17 grader. Og det er koldt, hvis man som Faridah Nalumansi lige er landet efter en lang rejse fra slumbyen Kawempe, hvor temperaturen i gennemsnit er over 25 grader.

Kawempe ligger i udkanten af Ugandas hovedstad, Kampala. Det er et sted, som over 35.000 mennesker kalder for deres hjem. Og et sted, hvor fattigdom og kriminalitet er en del af dagligdagen. Husene er tilfældigt skudt op, hvor der er plads, uden overvejelser om byplanlægning og infrastruktur. Vejene er mere jord end asfalt, og mellem husene løber små grøfter, hvori beskidt vand og affald flyder. Her er ingen rindende vand, og toiletterne er noget, som hele boligblokke deles om.

Det er her, Faridah Nalumansi har boet hele sit liv. I en lejebolig, der består af et enkelt rum med to madrasser. En bolig, som hun deler med sine otte søskende, deres og egne børn. I alt er de 13, eller det vil sige faktisk 14, når hendes far en sjælden gang er hjemme.

”Det er ikke et godt sted at vokse op,” slår hun fast.

Faderen har temperament og slog ofte moderen. En dag fik hun nok og skred uden at sige farvel. Som den ældste i børneflokken påtog Faridah Nalumansi sig ansvaret for de andre børn, mens faderen kæmpede for at få pengene til at slå til. Hun var ni år gammel.

Da Faridah Nalumansi blev færdig med underskolen, meddelte hendes far, at der ikke var råd til mere skolegang. Den 12-årige pige var fortvivlet, men en venindes bror lovede at betale for hendes videre skolegang. Det løfte holdt han de næste par år.

Imens voksede Faridah Nalumansi fra barn til ung voksen. Hun kom i puberteten og udviklede kvindelige former. Og hun oplevede, hvordan omverdenen ændrede synet på hende:

”Jeg lignede en voksen, så det måtte jeg også være. Mænd på gaden følte, at de havde ret til at tage på mig, antaste mig og kalde mig grimme navne. At de havde retten til at have sex med mig, hvis de ønskede det. Jeg vidste ikke bedre og anså det for at være helt normalt.”

”Fra vi er børn, får vi at vide, at piger er mindre værd end drenge. Mens drengene lærer at udnytte den magt, lærer pigerne, at de ikke har noget at skulle have sagt. Mange piger gør aldrig skolen færdig, og det gør os ignorante,” forklarer hun.

Også hendes velgører lagde mærke til de fysiske forandringer. En dag gav han hende et ultimatum. Bliv min kæreste, ellers stopper jeg med at betale for din skolegang. Teenagepigen følte, at hun ikke havde noget valg. Så hun gik i seng med ham og blev gravid første gang.

”Det føltes, som om hele min verden faldt sammen,” fortæller hun.

Alligevel var Faridah Nalumansi fortrøstningsfuld. Måske var der en chance for, at hendes velgører ville tage sig af hende og barnet, tænkte hun. Men tog fejl.

”Han forsvandt, det øjeblik jeg fortalte ham det, og lod mig alene tilbage med smerten,” konstaterer hun.

I de første måneder af graviditeten var det eneste, Faridah Nalumansi ønskede sig en moders kærlighed og råd. Men hun havde ingen idé om, hvor hendes mor var, eller hvordan hun skulle få fat i hende. Hun havde ingen steder at gå hen, ingen voksne at tale med. Når hun gik til sine veninder, gennede deres mødre hende væk.