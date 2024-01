Hund fandt kvinde i ruin efter skælv i Japan

En ældre kvinde, som lå under murbrokkerne fra et hus, som blev ødelagt under det kraftige jordskælv i det centrale Japan mandag, blev fundet af en sporhund. Det betyder, at i alt 122 er reddet ud af ruinerne fra sammenstyrtede bygninger.

- Den specialtrænede sporhund Jennifer reddede en ældre kvinde i byen Wajima, hvormed beredskabet i alt har reddet 122 personer, skriver den japanske forsvarsminister, Minoru Kihara, på X, det tidligere Twitter ifølge AFP.

Ministeren siger, at antallet af redningsfolk fra torsdag bliver kraftigt forøget til omkring 4600 mand.

Mindst 84 mennesker er bekræftet omkommet ved skælvet og en række kraftige efterrystelser. Antallet af savnede er på 79.

Håbet om at finde flere overlevende er svindende efter tre døgn med intense eftersøgninger.

Mandagens i alt 155 kraftige skælv væltede højhuse og jævnede mindre huse med jorden. Under naturkatastrofen blev der udløst større jordskred og tsunamibølger, der var omkring en meter høje.

Det kraftigste skælv havde en beregnet styrke på 7,6. Det fandt sted i Ishikawa, hvor de 79 dødsfald skete.

Mere end 33.000 mennesker er blevet evakueret fra deres hjem, og ifølge de lokale myndigheder i Ishikawa er der desuden omkring 100.000 husstande, der efter skælvet er uden vand.

Japans premierminister, Fumio Kishida, har sagt, at redningsarbejdet er et kapløb mod tiden.

Frostgrader og kraftig regn har vanskeliggjort redningsarbejdet - navnlig i hårdt ramte områder, som ligger fjernt fra de større byer og ved veje, som er blevet ødelagt.

Ifølge Reuters er jordskælvet det mest dødelige i Japan siden 2016.

