Hunden med de tre hoveder sender kvælende varme mod Sydeuropa

Sydeuropa er torsdag alvorligt ramt af en hedebølge, og temperaturen kan nå et rekordniveau i løbet af den kommende uge, lyder advarslen.

Det vil sige temperaturer et stykke over de 40 grader, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Meteorologer har udsendt alarmer for De Kanariske Øer, Italien, Cypern og Grækenland, hvor temperaturen kan nå op på 43 til 44 grader fredag og lørdag.

En ambulance er gjort klar nær Athens største attraktion, Akropolis, ifølge lokale medier. Den skal kunne hjælpe turister, der segner i varmen.

Varslerne om den ekstreme hede er en alvorlig bekymring for myndigheder i de ramte lande. Et nyt studie viser, at sidste sommers hedebølger i Europa kan have kostet op mod 61.000 mennesker livet.

Italiens meteorologiske institut har givet hedebølgen tilnavnet "Cerberus". Navnet på underverdens trehovedet hund i den græske mytologi.

Særligt det nordlige Italien er ramt af ekstreme varmegrader, og der er udsendt et såkaldt rød varsel for 10 byer, heriblandt Rom, Bologna, Perugia og Firenze. Ifølge BBC er der et et varsel om, at temperaturen kan nå helt op på 48 grader. Det nævnes ikke hvor.

Der er særligt opmærksomhed på de folk, der er nødt til at arbejde under åben himmel.

En 44-årig vejarbejder kollapsede tirsdag og døde kort efter, at han havde malet trafikstriber i den nordlige italienske by Lodi.

I Grækenland har myndighederne beordret, at der ikke må arbejdes udendørs mellem klokken 12 middag og klokken 17.

/ritzau/