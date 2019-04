Hundreder evakueres fra skovbrande i Norge og Sverige

Brande i både Norge og Sverige betyder, at flere mennesker skal evakueres. I Norge er kriseberedskab i gang.

I både Sverige og Norge hærger alvorlige skovbrande tirsdag aften.

Mellem Hästveda og Osby i Hässleholms kommune i Sverige raserer en alvorlig skovbrand. Et boligkompleks er allerede brændt. Det svenske beredskab har sendt et varsel om, at flere mennesker på evakueres.

Branden i Hässleholm startede i en lade ved 11-tiden tirsdag formiddag. I løbet af eftermiddagen spredte ilden sig hurtigt. Det har været nødvendigt at evakuere mindst fire familiehuse.

Det drejer sig om flere end ti personer, oplyser Melissa Millbourn, der er informationschef i beredskabet i Kristanstad.

En gård, et boligkompleks og flere mindre huse er brændt ned. Svensk politi skriver på sin hjemmeside, at yderligere fire nærliggende områder evakueres. Det drejer sig om Jägersborg, Björkeberga, Torstorp og Skyttaboda.

Også i Norge hærger en skovbrand. 500 indbyggere i Sokndal i det sydlige Norge har fået et varsel om evakuering på grund af en brand i området. Det skriver mediet NRK.

Kriseberedskab er sat i gang. To helikoptere er i gang med at slukke branden, og en tredje er kort efter klokken 21 på vej.

/ritzau/TT