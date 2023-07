Hundreder evakueret under skovbrand på spansk ferieø

Mindst 500 personer er blevet evakueret på grund af en skovbrand på den spanske ferieø La Palma.

Det oplyser lokale myndigheder lørdag.

La Palma er den nordvestligste ø i den spanske øgruppe De Kanariske Øer og et yndet turistmål.

Branden begyndte i de tidlige morgentimer lørdag i et skovbevokset område på den nordlige del af øen.

Siden har den spredt sig, så hundreder af personer er blevet evakueret.

Branden opstod i et område, som har fået meget lidt regn på det seneste, ligesom det er tilfældet i mange andre dele af tørkeramte Spanien.

Sidste uge nåede temperaturerne i området desuden 40 grader, oplyser borgmester i området Vicente Rodriguez til spansk tv.

Mindst 11 huse er blevet ødelagt, i takt med at branden har spredt sig i løbet af lørdagen, oplyser Fernando Clavijo, der er præsident for De Kanariske Øer.

- Antallet af personer, som skal evakueres, kan blive helt op til 1000. Det afhænger af, om vi kontrollere branden med disse stærke vinde, siger han.

Lørdag eftermiddag er status, at 140 hektar land er blevet ødelagt af branden, tilføjer han. Det svarer cirka til 196 fodboldbaner.

Den spanske hær har bidraget med 150 personer for at hjælpe lokale brandfolk på øen med at få branden under kontrol. Ekstra brandfolk ankommer også fra naboøen Tenerife.

Det er første gang siden 2021, at øen oplever en naturkrise. Dengang var det et vulkanudbrud, som tvang tusinder af mennesker på flugt og ødelagde over 2000 bygninger.

Udbruddet varede i tre måneder, og asken fra den lagde sig som et tæppe over store områder land.

/ritzau/Reuters