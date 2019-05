Hundredtusinder deltog i klimaprotester sent fredag

Klokken 21.00 fredag aften var der registreret næsten 2500 strejker på hjemmesiden "Fridays for Future".

Teenagere i gaderne i Paris advarede fredag regeringer om, at der ikke vil ske nogen lettelser i deres bestræbelser på at få politiske ledere til at gå ind på deres krav om mere resolut indgriben over for klimaforandringerne.

Internationale miljøaktivister opfordrede samtidig til en global strejke den 20. september for at understrege kravene om gennemgribende forandringer.

- Jeg skulle egentlig være i skole, men jeg vil hellere være her - af hensyn til min fremtid, siger den 17-årige studerende Jules, som kun ønsker at oplyse sit fornavn.

Han og fem andre andre venner besluttede at deltage i en af de hidtil største globale klimaaktioner for unge, hvor hundredtusinder deltog.

Arrangørerne ventede strejker og demonstrationer flere end 1600 steder i 110 lande fra New Zealand over Syrien til Venezuela.

Klokken 21.00 fredag aften var der registreret næsten 2500 strejker på hjemmesiden "Fridays for Future".

Demonstranterne følger i den 16-årige Greta Thunbergs spor, efter at hun siges at have startet bevægelsen for 40 uger siden.

174 forskere opfordrede fredag i et åbent brev til civil ulydighed for at bekæmpe klimakrisen. Brevet er offentliggjort i Politiken fredag.

Forskerne skriver i brevet, at de ser det som deres pligt at opfordre til et "ikkevoldeligt oprør" for at gennemtvinge konkrete og øjeblikkelige samfundsforandringer, der kommer klimaet til gode.

De danske forskere er inspireret at bevægelsen "Extinction Rebellion" (Oprør mod udryddelse, red.), der opstod i Storbritannien sidste år.

Her gik flere tusinde mennesker på gaden og lammede infrastrukturen i den britiske hovedstad, London.

Fredag var der arrangeret klimastrejke i en række danske byer. Strejken er arrangeret af bevægelsen "FridaysForFuture Denmark" og foregår i blandt andet København, Aarhus, Odense og Aalborg.

Lørdag deltager den svenske klimaaktivist Greta Thunberg i en klimamarch i København.

Inden marchen skal Greta Thunberg holde hovedtalen på Christiansborg Slotsplads.

/ritzau/Reuters