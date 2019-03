Arrangører: Million er på gaden i London med krav om ja til EU

Demonstranter i den britiske hovedstad siger, at brexit er endt i kaos, og ny folkeafstemning er nødvendig.

Over en million mennesker deltager lørdag i en demonstration i London med krav om, at der udskrives en ny folkeafstemning om brexit.

Det oplyser arrangørerne.

Demonstrationen finder sted midt i den alvorligste politiske krise i Storbritannien i mange år, og kommentarer spår, at det vil koste Theresa May posten som premierminister.

Efter næsten tre års pinefuld debat er det stadig uvist, om eller hvornår den britiske udtræden vil finde sted. Populært også kaldet brexit.

EU har givet May en frist til 12. april til at pege på en løsning, ellers har parterne ikke mere at snakke om, og Storbritannien falder ud af EU helt uden en skilsmisseaftale.

Det vil være en katastrofe, advarer britisk industri og fagbevægelsens landsorganisation.

Demonstranterne satte fra først på eftermiddagen kurs mod det centrale London med bannere, der sagde, "den bedste aftale er en no-brexit" og "vi kræver en folkets afstemning".

Lørdagens manifestation er den største hidtil vendt mod brexit.

- Jeg ville føle det anderledes, hvis dette var en velordnet proces, og regeringen tog fornuftige beslutninger. Men det er et komplet kaos, siger 59-årige Gareth Rae, som er rejst fra Bristol til London for at deltage.

- Landet vil blive delt, uanset hvad der sker, men det er værre at blive delt på en løgn, mener han.

Mange unge deltager i lørdagens demonstration. Målinger viser, at det er de unge briter, der er de mest EU-positive.

- Vi føler, at vores fremtid er blevet stjålet fra os. Det er vores generation, der skal leve med konsekvenserne af denne katastrofe, siger 18-årige Phoebe Poole.

Et stort antal politikere har talt i London, blandt dem folk fra Mays konservative parti, på et tætpakket Parliament Square. Her var menneskemængden så stor, at mange måtte tage opstilling i de ligeledes fyldte sidegader.

Politiet ønskede ikke at give deres skøn over, hvor mange der har taget del i demonstrationen.

Samtidig med, at demonstranterne begyndte deres march gennem Londons gader, steg antallet af underskrifter med krav om at aflyse brexit.

Underskriftindsamlingen på parlamentets hjemmeside, der har overskriften "Træk artikel 50 tilbage og forbliv i EU", har fået opbakning fra over 4,39 millioner briter.

/ritzau/Reuters