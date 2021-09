Hundredtusindvis af orkanramte amerikanere er stadig uden strøm

Mens USA's præsident, Joe Biden, natten til lørdag har besigtiget skaderne i Lousiana efter orkanen Ida, er hundredtusindvis af borgere i delstaten fortsat uden strøm.

Næsten en uge efter at Ida gik i land, er status fredag lokal tid, at omkring 860.000 hjem og virksomheder ikke har adgang til el. Over en million havde strømnedbrud, da det stod værst til.

Derudover har mange svært ved at finde benzin til generatorer, hvilket blandt andet gør det umuligt at køle mange hjem ned i det sydlige USA's sensommerhede.

I delstatens største byer, Baton Rouge og New Orleans, har to tredjedele af tankstationer ingen benzin fredag ifølge oversigtssiden GasBuddy.com.

- Jeg måtte vente omkring 40 minutter i dag, siger Aaron Lowe, en byggearbejder, der ventede på benzin fredag.

- Jeg har ventet mellem to og fire timer de seneste par dage.

Ida er blandt de mest kraftfulde orkaner, der nogensinde har ramt USA.

Præsident Joe Biden lover, at lokalsamfundene vil blive støttet.

Biden siger samtidig, at klimaforandringer vil gøre storme mere hyppige og henviser blandt andet til behovet for en enorm infrastrukturpakke, som han arbejder på at få gennemført.

- Superstorme kommer til at ramme os, og de kommer til at ramme os mere voldsomt, siger Biden.

- Dette handler ikke om at være demokrat eller republikaner. Vi er amerikanere, og vi skal igennem dette sammen.

I alt er mindst ti mennesker døde i Louisiana i det voldsomme vejr, og 46 er døde på den amerikanske østkyst, som blev ramt af store oversvømmelser. Seks savnes fortsat i delstaten New Jersey.

På sit besøg i Louisiana har Biden blandt andet haft et møde med fremtrædende figurer i de berørte lokalsamfund og kongresmedlemmer fra delstaten.

- Vi kommer ikke at til at lade nogen lokalsamfund i stikken - hverken på landet, i byen eller ved kysten. Og jeg lover jer at støtte jer, indtil dette er overstået, siger USA's præsident.

/ritzau/Reuters