Hundredvis af bilister fanget i kraftig snestorm i Athen

En snestorm har mandag skabt ravage flere steder i Grækenland - heriblandt i hovedstaden, Athen.

Således har et tykt lag sne forstyrret flytrafikken ind og ud af byen, skabt trafikale forsinkelser og efterladt snesevis af bilister strandede på en motorvej.

I det centrale Grækenland er 15 passagerer kommet til skade, efter at et godstog forsøgte at trække et passagertog med 200 personer om bord fri, da det var kørt fast i sneen.

Redningsfolk har i timevis kæmpet med at befri de hundredvis af bilister, der sidder fast på en ringvej i hovedstaden.

Græske medier viser billeder af, hvordan soldater uddeler vand, mad og tæpper til nogle af bilisterne, i takt med at temperaturen er begyndt at falde ud på aftenen.

Kraftigt snefald er et sjældent syn i Athen. Men det er andet år i træk, at byen bliver ramt af en kraftig snestorm. Årets storm har fået navnet Elpida.

To af de tilskadekomne er i kritisk tilstand, oplyser lokalt politi.

I Athen er alle tog- og busforbindelser blevet suspenderet. Samtidig er alle byens vaccinationscentre blevet lukket. Det samme er tilfældet på den nærliggende ø Evia, oplyser sundhedsmyndighederne.

Skoler, ikke-essentielle forretninger og banker i de to områder samt på flere græske øer - heriblandt Kreta - vil også holde lukket tirsdag, da det usædvanligt kolde vejr først ventes at ophøre natten til onsdag.

- Der venter en vanskelig aften, siger Grækenlands klimaminister, Christos Stylianides, sent mandag lokal tid.

Det græske flyselskab Aegean Airlines har aflyst alle flyvninger mandag med undtagelse af fem afgange. Selskabet oplyser, at det også forventer yderligere forstyrrelser tirsdag og muligvis også onsdag.

Det voldsomme vejr påvirker mandag også Tyrkiet. Således har myndighederne været nødt til at aflyse flere fly til og fra Istanbul på grund af kraftigt snevejr.

Snestormen har også forstyrret trafikken i store dele af landet.

