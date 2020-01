Hundredvis af børn er døde i stor syrisk flygtningelejr i 2019

Under- eller fejlernæring og kulde er skyld i over 300 børns død i den syriske al-Hol-lejr i 2019.

Mindst 517 personer - herunder 371 børn - mistede i 2019 livet i den store syriske al-Hol-flygtningelejr.

Det oplyser den kurdiske nødhjælpsorganisation Røde Halvmåne torsdag.

Lejren huser folk på flugt fra krigen i Syrien og pårørende til personer, der har kæmpet for den militante gruppe Islamisk Stat.

Den kurdiskdrevede lejr ligger i den nordøstlige del af Syrien og huser omkring 68.000 personer. De er alle dybt afhængige af nødhjælp - særligt i løbet af de kolde vintermåneder.

Under- eller fejlernæring, ringe sundhedspleje for nyfødte og underafkøling i løbet af de barske vintermåneder er blandt de hyppigste dødsårsager for børnene. Det oplyser Dalal Ismail, en talsperson for Røde Halvmåne.

- Situationen er tragisk, og der er en stor belastning, siger hun til nyhedsbureauet AFP, der er til stede i lejren.

Hun tilføjer, at der er flere udenlandske børn blandt de omkomne.

Syrere og irakere udgør størstedelen af lejrens beboere.

Der er dog også tusindvis af statsborgere fra resten af verden. Det drejer sig primært om pårørende til IS-krigere. De opholder sig under opsyn fra sikkerhedsstyrker i en særlig del af lejren.

I november sidste år oplyste de danske myndigheder, at der sidder omkring 12 voksne danske statsborgere i lejrene al-Hol og al-Roj i det nordlige Syrien.

Der sidder desuden omkring 30 børn, hvis forældre er danske statsborgere eller har været danske statsborgere.

Jaber Mustafa, en leder i lejren, oplyser, at man har kraftigt brug for hjælp, og at den nuværende hjælp fra nødhjælpsorganisationer "ikke er nok" til at håndtere "den store lidelse" blandt lejrens beboere.

Medicin og mad er de to største behov, tilføjer han.

/ritzau/AFP