Hundredvis af brandfolk kæmper mod skovbrand i Sydfrankrig

Frankrig har mandag aften sendt hundredvis af brandmænd til den sydlige del af landet for at bekæmpe flere store skovbrande.

Det oplyser Frankrigs indenrigsminister, Gérald Darmanin, på Twitter ifølge nyhedsbureauet dpa.

- Al min støtte går til de 650 brandmænd, der her til aften er blevet mobiliseret for at beskytte vores samfund, skriver han.

Brandfolkene er blevet sendt til departementet Var ved sydkysten, der lige nu hærges af flere skovbrande.

Cirka 430 af dem er blevet sendt til kommunen Gonfaron for at bekæmpe en enkelt brand i bjergene cirka 50 kilometer fra den eksklusive kystby Saint Tropez.

De bliver ifølge nyhedsbureauet Reuters støttet af flere brandslukningsfly.

Gérald Darmanin tilføjer på Twitter, at vejrforholdene i området er særdeles ugunstige.

Tv-stationen BFMTV melder ifølge dpa, at stærke vinde puster til flammerne, der allerede har brændt sig igennem et område på 2800 hektar svarende til 28 kvadratkilometer.

Adskillige veje i nærheden er blevet lukket. Men da det er et ubeboet området, er der ikke umiddelbart nogen fare for civile. Lokale beboere er desuden blevet bedt om at holde sig væk.

Store dele af middelhavsregionen er de seneste uger blevet ramt af tørke og usædvanlig høj varme. Det gælder også i det sydlige Frankrig, der dog indtil nu har undgået de helt store skovbrande i stil med dem, der blandt andet har ramt Grækenland og Tyrkiet.

I Grækenland tvang to store skovbrande i nærheden af hovedstaden Athen mandag myndighederne til at evakuere flere landsbyer.

