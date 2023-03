Hundredvis af kongresmedlemmers data kan være blotlagt

Et "markant" brud på datasikkerheden kan have været med til at blotlægge personlige data tilhørende hundredvis af kongresmedlemmer i USA.

Det fremgår af et brev, som er blevet rundsendt onsdag.

Også kongresmedlemmers ansatte og flere andre kan være blevet ramt.

I et af brevene beskriver Catherine Szpindor, som er ledende administrativ embedsmand (CAO) i Repræsentanternes Hus, at "hundredvis af kongresmedlemmer og ansatte" kan være påvirket.

- Aktuelt kender jeg ikke størrelsen og omfanget af sikkerhedshullet, skriver Szpindor.

- På nuværende tidspunkt lader det ikke til, at medlemmer af Repræsentanternes Hus var det specifikke mål for angrebet, tilføjer hun.

Det er hos DC Health Link, som administrerer sundhedsforsikringer for kongresmedlemmer, at sikkerhedshullet er opstået.

Kontoret for den ledende administrative embedsmand bekræfter lækket og udtrykker "dyb bekymring".

Kontoret arbejder sammen med ordensmagten og efterforskere. Det amerikanske forbundspoliti, FBI, er ikke umiddelbart vendt tilbage på en henvendelse om en kommentar.

DC Health Link udtaler, at "vi kan bekræfte meldinger om, at data hos nogle DC Health Link-kunder er blevet blotlagt på et offentligt forum".

Den republikanske formand for Repræsentanternes Hus, Kevin McCarthy, har sendt et brev rundt, hvor han skriver, at lækket er opstået som følge af et "cyberangreb".

Kongresmedlemmer fra begge partier er blevet ramt, oplyser McCarthy. Han kalder hændelsen et "uhørt sikkerhedshul".

/ritzau/Reuters