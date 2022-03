Hundredvis af russere er strandet i Thailand

Krigen i Ukraine betyder, at et stort antal russiske turister sidder fast i Thailand uden penge og fly hjem.

Rusland opfordrer Thailands regering til at forlænge visa for hundredvis af russiske turister.

De er strandet i Thailand, efter at der er indført flyveforbud med russiske fly under deres ferie.

Ruslands ambassade i Bangkok, Thailands hovedstad, har anmodet myndighederne om at forlænge visa for flere end 1200 russiske turister. I første omgang med 30 dage.

Ambassaden siger, at alle turister nu får "den nødvendige assistance".

Det er krigen i Ukraine, der er problemet.

Rusland gik til angreb på nabolandet den 26. februar. Det har fået Vesten til at indføre omfattende sanktioner mod Rusland.

Adskillige russiske flyvninger fra Thailand til Rusland er blevet aflyst.

Sanktioner har medført, at luftrummet over Ukraine og Rusland er lukket. Det har skabt store forstyrrelser i flytrafikken mellem Asien og Europa.

Thailandske medier fortæller, at der er anslået 7000 russiske og ukrainske turister på feriestederne Phuket, Koh Samui, Pattaya og Krabi.

Mange af turisterne har problemer med at få penge. Transaktioner via russiske banker er blokeret.

Ruslands ambassade i Bangkok siger, at Thailands regering vil tilbyde strandede turister tag over hovedet.

Rusland vil tage de "nødvendige foranstaltninger for at sikre, at russiske turister kommer hjem", siger ambassaden.

Russiske flyselskaber har tidligere tilbudt evakueringsfly.

Men russiske medier skriver, at Thailand prøver at få russerne hjem via flyselskaber fra Mellemøsten.

/ritzau/dpa