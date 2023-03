Hundredvis klager over britiske betjentes adfærd mod kvinder

På seks måneder er der i Storbritannien blevet indgivet flere end 1000 klager over politibetjente- og personale på grund af deres behandling af kvinder og piger.

Det viser ny statistisk.

National Police Chiefs' Council (NPCC) udgiver tirsdag statistik, der viser, at der var 653 sager om politiets adfærd, der relaterer til vold mod kvinder eller piger, mellem oktober 2021 og marts 2022.

Derudover var der i samme periode blevet indgivet 524 klager fra borgere mod 867 personer.

Klagerne handler om forskellige beskyldninger om blandt andet seksuel chikane, uhæderlig adfærd uden for tjenesten og seksuelle overgreb.

Ledelsen i politiet vil årligt fremlægge tal på dette område i et forsøg på at tackle misogyni i politiet.

Initiativet kommer i kølvandet på flere skandaler i det britiske politi. Blandt andet drabet på 33-årige Sarah Everard, som blev begået af en betjent, og sagen om betjenten David Carrick, der blev afsløret som voldtægtsmand.

NPCC siger, at sagerne omhandler personale svarende til 0,7 procent af den samlede politistyrke.

I sagerne om adfærd er 48 procent relateret til uhæderlig adfærd uden for tjeneste, 19 procent er beskyldninger om seksuelle overgreb, og 13 procent er beskyldninger om seksuel chikane.

Blandt klagerne fra offentligheden er 63 procent beskyldninger om magtanvendelse, ni procent handler om tyrannisk eller chikanerende opførsel, og seks procent handler om seksuelle overgreb.

Maggie Blyth, der er vicekonstabel og koordinator for et projekt mod vold mod kvinder i det britiske politi, siger, at udgivelsen understreger et behov for at løfte alle sten og få ryddet de rådne æbler af vejen.

- Langt størstedelen af betjente og personale er professionelle og dedikerede, men jeg ved, at det er chokerende at høre om nogle potentielle seksualforbrydere i politiet, og at det kan ryste en i forvejen skrøbelig tillid, siger hun.

