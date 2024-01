Hunter Biden går med til at lade sig afhøre af Republikanerne

28. februar bliver dagen, hvor Republikanerne i Repræsentanternes Hus får frit slag til at udspørge Hunter Biden i sagen om, hvorvidt hans far, præsident Joe Biden, tjente fedt på politikken, som han som vicepræsident under Barack Obama lagde for dagen.

Det står klart, efter at Republikanerne torsdag aften er nået frem til en aftale om afhøring med Hunter Biden.

Afhøringen er en del af et større sagskompleks, hvor Republikanerne forsøger at starte en rigsretssag mod Joe Biden.

Kritikere ser det som gengæld for rigsretssagerne, som Demokraterne satte i værk mod daværende præsident, republikanske Donald Trump, i 2020 og 2021.

Tesen fra Republikanerne er, at selskaber med forbindelse til Biden-familien skulle have tjent fedt på den politik, som Joe Biden var med til at lægge for dagen, da han var vicepræsident under Barack Obama mellem 2009 og 2017.

Trods en lang række afhøringer er det ifølge det amerikanske medie ABC News endnu ikke lykkedes partiet at finde frem til beviser, som peger på, at Joe Biden har gjort noget ulovligt.

Hunter Biden blev stævnet af Republikanerne sidste år, som gerne ville udspørge ham om sagen.

Biden-sønnen nægtede dog at lade sig afhøre, fordi Republikanerne har krævet, at det skulle foregå for lukkede døre.

Hunter Bidens kritik går på, at hvis afhøringen er hemmelig, giver det Republikanerne frit spil til at lække løgnehistorier til pressen om, hvad han skulle have sagt.

Det står endnu ikke klart, om afhøringen 28. februar bliver for lukkede døre. Republikanerne har tidligere sagt, at de vil være åbne over for en offentlig høring "i fremtiden".

/ritzau/