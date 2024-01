Hunter Biden nægter sig skyldig i skatteunddragelse

Hunter Biden, den amerikanske præsident Joe Bidens søn, nægter sig torsdag aften dansk tid skyldig i anklager om skatteunddragelse.

Det skriver CNN ifølge nyhedsbureauet AFP.

Der er i alt ni anklagepunkter mod præsidentens søn i skattesagen, og Biden nægter sig ved en føderal domstol i Los Angeles skyldig i alle ni anklager.

Den 53-årige Biden er anklaget for at have undladt at betale 1,4 millioner dollar i skat mellem 2016 og 2019. Det svarer til 9,5 millioner danske kroner.

Samtidig skulle præsidentsønnen have brugt millioner af dollar på stoffer, eskorttjenester og luksusbiler.

Ifølge anklageskriftet, der blev offentliggjort den 7. december, er de penge, der skulle være endt i den amerikanske statskasse, i stedet blevet brugt på at finansiere en "ekstravagant livsstil", hedder det.

Hunter Biden risikerer ifølge Reuters op til 17 års fængsel, hvis han bliver dømt.

Bidens advokat Abbe Lowell har sagt, at han har betalt sin restskat og bliver forfulgt på grund af sit berømte efternavn.

- Ser man på fakta og på lovgivningen - Hvis Hunters efternavn var et hvilket som helst andet navn end Biden, ville anklagerne i Delaware og nu i Californien ikke være blevet rejst, sagde advokaten i december.

Foruden skattesagen er Hunter Biden også tiltalt i en anden sag ved den føderale domstol i Bidens hjemstat, Delaware.

Den drejer sig om, at han i 2018 skal have købt et våben uden at oplyse, at han på det tidspunkt brugte narkotika, hvilket er et brud på våbenlovgivningen.

Hunter Biden har tidligere været åben om, at han i en vanskelig periode efter sin brors død tog stoffer og drak.

/ritzau/