Hurtigfly på vej - fra London til New York på to timer

Selskabet Boeing vil udvikle verdens første hypersoniske fly med en topfart på over 6000 kilometer i timen.

Lang rejsetid kan være irriterende. Det ved flyselskabet Boeing, der nu vil udvikle et fly, som kan reducere rejsetiden fra London til New York med seks timer.

Det skriver det amerikanske medie NBC.

Der er tale om planer for verdens første hypersoniske fly, som vil være i stand til at flyve fem gange hurtige end lydens hastighed.

Hypersonisk betyder fem gange hurtigere end lydens hastighed eller hurtigere.

Med en topfart på over 6000 kilometer i timen skal flyet kunne fragte passagerer fra London til New York på blot to timer.

Normale fly flyver med en fart på cirka 900 kilometer i timen.

- Menneskeheden vil have, at tingene går hurtigere, siger chefforsker i projektet hos Boeing Kevin Bowcutt til NBC.

Der er dog endnu lange udsigter til det hurtige fly, som Boeing har fremlagt planerne for i denne uge.

20-30 år går der nok, før flyet går i luften, fortæller Bowcutt. Efter planen skal det kunne bruges både til militære og kommercielle formål.

/ritzau/