Huset godkender coronakrisepakke på 900 milliarder

Repræsentanternes Hus stemmer for krisepakke, der skal styrke USA's økonomi. Senatet stemmer senere.

Et flertal i Repræsentanternes Hus har sagt god for en coronahjælpepakke på næsten 900 milliarder dollar.

Senere mandag lokal tid skal det andet kammer i Kongressen, Senatet, stemme om tiltaget.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters natten til tirsdag dansk tid.

Derefter skal præsident Donald Trump underskrive loven, for at den kan træde i kraft. Det Hvide Hus har oplyst, at Trump vil sætte sin signatur på loven.

- Det er en god tværpolitisk aftale, siger demokraten Nancy Pelosi, der er formand for Repræsentanternes Hus.

Aftalen blev godkendt med 359 stemmer for og 53 imod.

Helt tilfreds er Pelosi dog ikke. Hun havde sammen med sine partifæller forsøgt at få tilføjet direkte økonomisk hjælp til delstatsregeringer i pakken, men det ville Republikanerne ikke acceptere.

- Den tager os ikke hele vejen, men den tager os i den rette retning, siger hun om lovforslaget.

Republikanernes Hal Rogers, der støttede forslaget ved afstemningen, siger, at "det afspejler et fair kompromis".

Hjælpepakken vil blandt andet sikre økonomisk hjælp til de mange amerikanere, som har mistet deres job på grund af coronaviruspandemien. Der er også afsat 300 milliarder dollar til hjælp til erhvervslivet.

Hvis Senatet stemmer for, er det første gang siden april, at Kongressen bliver enige om en hjælpepakke rettet mod at få mere gang i de økonomiske hjul.

Det var ventet, at en ny krisepakke skulle være på plads inden præsidentvalget i USA 3. november, men da kunne de to partier ikke blive enige.

/ritzau/