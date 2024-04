Huset i USA skal stemme om hjælp til Ukraine og Israel

Repræsentanternes Hus i USA skal stemme om separate hjælpepakker til Ukraine, Israel samt Taiwan og andre allierede.

Det oplyser formanden for Repræsentanternes Hus, republikaneren Mike Johnson, natten til tirsdag dansk tid ifølge avisen The New York Times.

Det er Det Hvide Hus og den demokratiske præsident, Joe Biden, som har foreslået en samlet hjælpepakke på 95 milliarder dollar - cirka 666 milliarder kroner.

Hjælpepakken er blevet vedtaget i Senatet, men i Repræsentanternes Hus har Johnson ikke villet lade politikerne stemme om lovgivningen.

Det skyldes, at flere republikanske politikere er modstandere af at sende flere penge til Ukraine.

Johnson oplyser, at republikanerne vil udarbejde en række hjælpepakker, der i store træk ligner den, demokraterne har foreslået.

Politikerne skal dog i stedet for at stemme om hjælp til Ukraine, Israel samt Taiwan og andre allierede på én gang stemme om tre separate lovforslag.

- Overordnet er konceptet det samme. Pengene bliver sendt de samme steder hen, siger Johnson ifølge The New York Times.

Det er usikkert, om demokraterne kan acceptere republikanernes ændringer.

Det er uklart, hvornår afstemningerne kommer til at finde sted.

Som led i republikanernes lovforslag skal Ukraine tilbagebetale dele af hjælpepakken.

Desuden skal lovforslaget finansieres ved at sælge nogle af de indefrosne russiske aktiver. I samme lovforslag vil republikanerne også forbyde det sociale medie TikTok. Det er uklart, hvad det har med hinanden at gøre.

Johnsons udtalelser kommer efter Irans angreb mod Israel i weekenden. Angrebet blev i store træk afværget, men har skabt frygt for en eskalering af krisen i Mellemøsten.

Ukraine har i mange måneder opfordret vestlige lande til at sende våben og ammunition, så landet kan forsvaret sig mod tiltagende russiske angreb.

