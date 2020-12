Huset i USA stemmer for forsvarsbudget trods Trump-trusler

Et flertal i Repræsentanternes Hus har stemt for at vedtage næste års forsvarsbudget. Nu mangler kun Senatet.

Repræsentanternes Hus i USA har tirsdag stemt for at vedtage næste års 740 milliarder dollar store forsvarsbudget. Det på trods af, at præsident Donald Trump truer med at nedlægge veto.

Budgettet blev vedtaget af et overvældende flertal af både demokrater og republikanere, hvor 335 stemte for, og 78 stemte imod.

Margenen er stor nok til at overvinde et eventuelt veto fra præsidenten.

- I dag sendte Huset en stærk tværpolitisk besked til det amerikanske folk om, at vores militærfolk og vores nationale sikkerhed er mere vigtigt end politik, siger demokraten Adam Smith, som er formand for forsvarsudvalget i Repræsentanternes Hus.

Senatet skal stemme om forsvarsbudgettet senere i denne uge. Det forventes, at et flertal i Senatet også vil stemme for budgettet.

Mindst to tredjedele af medlemmerne i Kongressen skal stemme for forsvarsbudgettet for at tilsidesætte et præsidentielt veto.

Støtter af budgettet håber derfor, at Trump vil opgive at nedlægge veto, hvis Senatet stemmer budgettet igennem med samme margen som i Repræsentanternes Hus.

Forsvarsbudgettet indeholder lovgivning om alt fra, hvor mange skibe og våben USA skal købe, til hvor meget soldater skal have i løn.

Trump har gentagne gange truet med at nedlægge veto mod næste års budget, fordi han har flere problemer med det.

Præsidenten er blandt andet utilfreds med, at der er lagt op til at omdøbe militærbaser, hvis navne hædrer generaler fra Konføderationen, der kæmpede for at bevare slaveri i USA.

Derudover kræver Trump også at få skrevet ind i budgettet, at en lov kendt som paragraf 230 skal ophæves.

Loven beskytter sociale medievirksomheder som Facebook og Twitter fra at være ansvarlige for indhold, som brugere deler på deres platforme.

Trump har flere gange hævdet uden at komme med beviser, at de store techvirksomheder modarbejder ham.

Præsidentens trusler har frustreret lovgivere i Kongressen - heriblandt flere republikanere. De siger, at loven ikke har noget at gøre med forsvaret.

