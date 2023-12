Huset skal stemme om formel undersøgelse af rigsretssag mod Biden

Repræsentanternes Hus i USA skal torsdag stemme om, hvorvidt man skal formalisere en undersøgelse af en rigsretssag mod præsident Joe Biden.

Det har den republikanske formand for Repræsentanternes Hus, Mike Johnson, fortalt sine partikolleger.

- Han fortalte os det lige ... Torsdag, lyder det fra det republikanske medlem Lisa McClain.

Republikanerne har et snævert flertal i Repræsentanternes Hus på 221 mod Demokraternes 213.

Ét sæde er i øjeblikket tomt, efter at republikaneren George Santos tidligere i december blev smidt på porten.

Repræsentanternes Hus er ét af to kamre i Kongressen. Det andet kammer er Senatet. Kamrene udgør sammen landets lovgivende magt.

Torsdagens afstemning falder sammen med, at medlemmerne af Repræsentanternes Hus går på juleferie i over tre uger.

Republikanerne beskylder den demokratiske præsident og hans familie for at have draget fordel af politikker, Biden var med til at vedtage som vicepræsident under Barack Obama mellem 2009 og 2017.

Desuden har republikanerne anklaget justitsministeriet for på en upassende måde at blande sig i en efterforskning af Bidens søn Hunter, en forretningsmand. Justitsministeriet afviser anklagerne.

Det republikanske medlem Kelly Armstrong fremlagde sidste torsdag en resolution på 14 sider om afstemningen.

Indtil videre er det ikke lykkedes republikanerne at fremlægge beviser på, at Bidens beslutninger som vicepræsident har haft forbindelse til sønnens forretninger.

Det er desuden usandsynligt, at Senatet, hvor Demokraterne har et snævert flertal, kunne finde på at dømme Biden i en eventuel rigsretssat.

Byron Donalds, et republikansk medlem af Huset, fortalte søndag tv-stationen Fox News, at han forventer, at undersøgelsen kan afsluttes inden for de næste to måneder, og at en rigsretssat vil kunne indledes i foråret.

/ritzau/Reuters