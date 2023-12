Huset stemmer for undersøgelse af rigsretssag mod Biden

Et flertal i Repræsentanternes Hus i USA stemmer for formelt at autorisere dets igangværende undersøgelse af en rigsretssag mod præsident Joe Biden.

Det betyder, at der skal være en formel undersøgelse af, om der skal være en rigsretssag mod Biden.

Biden kalder i en udtalelse fra Det Hvide Hus undersøgelsen for et "grundløst politisk stunt", mens han siger, at Republikanerne er fokuserede på at "angribe ham med løgne".

221 stemte for, mens 212 stemte imod i Huset, hvor Republikanerne har magten.

Formålet med undersøgelsen er at finde ud af, om Biden på upassende vis fik gavn af sin 53-årige søn Hunter Bidens udenlandske forretninger.

Der er ikke fremlagt beviser for, at præsidenten har gjort noget forkert.

Det Hvide Hus har afvist undersøgelsen og sagt, at den er udokumenteret og politisk motiveret.

Biden er i gang med at forberede sig på præsidentvalgkampen i 2024, som sandsynligvis bliver mod tidligere præsident Donald Trump.

Trump har været stillet for en rigsretssag to gange, som den første præsident nogensinde.

Det er meget usandsynligt, at rigsretssagen kan ende med at fjerne Biden fra præsidentembedet.

Selv hvis Huset stemmer for, skal to tredjedele af Senatet også stemme for at dømme ham. Det er tæt på umuligt, da Demokraterne har et smalt flertal i Senatet.

Men undersøgelsen kan hjælpe Republikanerne med at fremhæve deres beskyldninger om korruption igennem næste års valgkamp.

Formaliseringen kan også give Republikanerne større juridisk autoritet til at tvinge Bidens regering til at samarbejde. Det kan også hjælpe med at imødegå beskyldninger fra demokrater, der siger, at undersøgelsen mangler legitimitet.

Republikanerne i Huset påstår, at Joe Biden og hans familie nød godt af Bidens handlinger, da han var vicepræsident for tidligere præsident Barack Obama fra 2009 til 2017. De har især fokus på hans søns forretningsforetagender i Ukraine og Kina i den periode.

De har fundet beviser på, at den yngre Biden fik klienter til at tro, at han kunne give dem adgang til vicepræsidenten.

De har dog ikke fremlagt beviser på, at Biden gjorde noget for at hjælpe de selskaber, eller at han havde økonomisk gavn af dem.

