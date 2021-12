Husstande i Wales får gratis træ i kampen mod klimaforandringer

Hver eneste husstand i Wales vil fra næste år få muligheden for at plante et gratis træ som del af et nyt regeringsinitiativ, der skal hjælpe med bremse effekten af klimaforandringer.

Det oplyser den walisiske regering mandag i en pressemeddelelse.

Under ordningen vil folk få tilbudt at vælge et gratis træ, som de kan tage med hjem og plante. Alternativt kan man også vælge, at myndighederne kan plante et træ på vegne af en.

Viceklimaminister Lee Waters siger, at projektet forventes at koste omkring to millioner pund svarende til godt 17 millioner kroner.

Han håber, at det vil inspirere landets 3,1 millioner borgere til at plante endnu flere træer på egen hånd i fremtiden.

- Vi er nødt til at plante mange flere træer, hvis vi skal nå vores klimamål inden udgangen af dette årti. Vi er nødt til at plante 86 millioner nye træer i Wales, siger Waters.

- Vores historik med at plante træer har ikke været fantastisk, og vi får brug for at 15-doble antallet af nye træer, hvert eneste år. Det er en kæmpe udfordring.

Ifølge Lee Waters kommer det til at give en million nye træer i Wales, hvis hver eneste husstand i landet tager ordningen i brug.

Ministeren erkender, at det i sig selv ikke er nok til at nå regeringens klimamål, og at særligt landbruget er nødt til at omfavne træplantning, hvis det virkelig skal gøre en forskel.

- Men projektet handler også om at øge folks bevidsthed og få folk til at tænke på naturen og den rolle, som træer kan have, siger Lee Waters.

Regeringen anslår, at cirka ti procent af Wales' opdyrkede landbrugsjord skal omlægges til skovområder, hvis landet skal nå sit mål om at være CO-neutralt i 2050.

Træer er en vigtig del af klimakampen, da de binder CO2 fra atmosfæren som en del af fotosyntesen.

/ritzau/dpa