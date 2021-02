Hvad går Australiens aftale ud på?

* Aftalen skal sikre, at Google og Facebook betaler for at bruge nyhedsindhold på deres sider.

* I Europa findes der indtil videre kun lovgivning, som opfordrer til, at mediefirmaer og techgiganter indgår aftaler.

* Ifølge den australske lov skal en uafhængig mægler hjælpe med at indgå en fair aftale imellem mediefirmaerne og techgiganterne.

* Den nye lov giver firmaerne en to måneder lang mæglingsperiode, hvor de selv kan finde ud af en aftale.

* De kan kun blive omfattet af den nye lov, hvis de ikke allerede selv har aftaler om betaling med mediefirmaerne.

* Google er allerede gået i gang med at lave aftaler med australske mediefirmaer, og kort efter kompromisset blev annonceret, fortalte Facebook om sin første aftale med et australsk medieselskab.

Kilder: Reuters, AFP

/ritzau/