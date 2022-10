USA’s præsident, Joe Biden, advarer om, at risikoen for en atomkrig er på det højeste niveau siden Cuba-krisen i 1962 efter intensiverede russiske trusler om at bruge atomvåben i krigen mod Ukraine. Hvordan bør Vesten svare igen?

Hvad kan Vesten gøre for at afskrække Putin fra at bruge atomvåben?

Torben Ørting Jørgensen, tidligere admiral i den danske flåde

Det er et gammelt kapitel i drejebogen for nukleare kriser, vi her tager frem igen, og som skal støves af efter at have ligget hengemt siden den kolde krig.