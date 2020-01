Hvad vi ved om det Sars-lignende virus

* De første tilfælde af det helt nye og ukendte virus blev opdaget i den kinesiske by Wuhan i december.

* Virusset er et såkaldt coronavirus og er 79 procent genetisk identisk med luftvejsinfektionen Sars. Det har fået navnet "2019-nCoV".

* Ifølge de kinesiske myndigheder er der bevis for, at virusset nu er begyndt at smitte fra menneske til menneske.

* Indtil videre er 17 personer døde af virusset, og mindst 470 personer er smittet - langt størstedelen i Kina.

* Australien, USA, Bangladesh, Nepal, Japan, Thailand, Singapore, Rusland og Storbritannien er begyndt at undersøge folk for smitte, når de lander med fly fra Wuhan.

Kilder: CNN, AFP, Reuters, Statens Serum Institut.

/ritzau/