Hvad vil Putin i Ukraine? Selv russerne er i tvivl

Andrej Desnitskij er en af de mange russere og mennesker i verden i øvrigt, som gerne vil vide, hvad der foregår i hovedet på Ruslands præsident, Vladimir Putin. Selv har den 54-årige forsker og blogger fra Moskva to bud: Enten har Putin en plan, som ingen endnu forstår. Såsom at forsøge at købe sig til garantier af Vesten mod ikke at invadere Ukraine. Eller også lever den russiske præsident i sin helt egen virkelighed, hvor han har vetoret i Nato og kan befale, hvordan Ukraine og resten af verden skal opføre sig.

Denne artikel er en del af en serie: Krisen i Ukraine Gå til seriesiden