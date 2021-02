Hvem skal genoplives med covid-19? Britiske handicappede kom sidst i køen

Handicaporganisation taler om chokerende diskrimination, efter det er kommet frem, at læger ikke skulle forsøge at genoplive personer med indlæringsproblemer, der var indlagt med covid-19

I Storbritannien bliver det diskuteret, om der er forskel på værdien af liv i disse coronatider. Det sker efter afsløringer af, at personer med eksempelvis indlæringsvanskeligheder såsom Downs syndrom, der blev indlagt med covid-19, fik deres sygejournaler udstyret med besked om, at der ikke skulle gøres forsøg på at genoplive dem, hvis de eksempelvis fik hjertestop.

Praksissen fandt allerede sted under den første coronabølge, hvor den blev kritiseret af det officielle tilsyn, The Care Quality Commission. Og i december konkluderede kommissionen, at nogle patienter sandsynligvis var afgået ved døden unødigt.

Derfor har det vakt vrede, at instruksen er brugt igen under den anden voldsomme bølge af corona, som har presset det britiske hospitalsvæsen.

Den velgørende organisation Mencap, som hjælper personer med forskellige former for mentale handicap, er stærkt kritisk over for behandlingen.

”Gennem hele pandemien har mange mennesker med indlæringsproblemer mødt chokerende diskrimination og forhindringer, når de har søgt lægehjælp. De har fået ’genopliv ikke’ noteret på deres sygejournaler, og der har været nedskæringer i deres hjælp og pleje,” siger administrerende direktør Edel Harris til avisen The Guardian.

”Det er uacceptabelt. Det er i forvejen en gruppe af mennesker, som er særligt hårdt ramt af pandemien, og som selv før corona døde 20 år tidligere end befolkningen som helhed,” fortsætter hun.

Den engelske katolske biskop Richard Moth har udsendt en pressemeddelelse på vegne af bispekollegiet, hvor han understreger, at al menneskeliv er lige i Guds øjne.

”At udstede sådanne generelle ordrer ignorerer den unikke gave, som hver eneste person er. Der bør ikke være diskrimination af den slags i vort sundhedsvæsen,” skriver biskoppen.

Normalt er det forbeholdt uhelbredeligt syge individer, at de i et livstestamente kan sige nej til livsforlængende behandling – herunder at de ikke ønsker at blive forsøgt genoplivet.

Det britiske social- og sundhedsministerium har nu udsendt en udtalelse, hvori der tages afstand fra brugen af instruktionen om, at en hel patientgruppe generelt ikke skal genoplives.

”Det er totalt uacceptabelt, at der anvendes generelle instruktioner om, at en persongruppe ikke skal have hjertemassage. Det har aldrig været politikken, og vi vil sørge for, at det aldrig bliver det,” hedder det i udtalelsen.

Kritikken går også på, at personer med psykiske handicap ikke i første omgang har været prioriteret, når det kommer til at blive vaccineret imod covid-19.

Sagen blev sat på spidsen i tirsdags, da den populære BBC-radiovært Jo Whiley på 55 år kunne fortælle, at hun havde fået tilbudt vaccine, mens hendes to år yngre søster ikke havde fået tilbuddet.

”Ironisk nok fik jeg tilbudt min vaccine før min søster, som har indlæringsproblemer, og som har underliggende helbredsproblemer,” fortæller hun BBC Radio 4.

For at gøre det hele værre så har hun også netop fået beskeden om, at der er konstateret corona på bostedet, hvor søsteren bor.

”Jeg føler, at jeg lever i et mareridt. Jeg ville gladeligt udskyde min vaccine, hvis jeg kunne, så min søster og de andre i hendes hjem kunne få deres vaccine. Det føles bare ikke rigtigt,” fortsætter hun.

Men tirsdag eftermiddag ændrede sundhedsmyndighederne uden varsel retningslinjerne for, hvem der er særligt sårbare. Det betyder, at yderligere 1,7 millioner personer er kommet med på vaccine-listen, som nu omfatter fire millioner, hvoraf halvdelen har fået første vaccinedosis.

Listen omfatter nu også personer med indlæringsvanskeligheder uanset deres alder, men også andre lidelser som sklerose og astma. Det sker på baggrund af sundhedsdata fra universitetet i Oxford. Den nye model tager også hensyn til etnicitet, fattigdom og overvægt.