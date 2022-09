Er det Rusland, USA eller en helt tredje part, som står bag sabotagen af to milliarddyre gasrørledninger i Østersøen? Få overblik over mistænkte og deres motiver

Hvem står bag gaslækagen i Østersøen? Her er fem bud

Fire lækager på Nord Stream-gasrørledningerne i Østersøen ud for Bornholm tidligere på ugen har fået den vestlige offentlighed til at spekulere i, hvem der står bag det, der af både EU og Nato betragtes som en sabotage-handling.

Sikkerhedsmyndigheder går ifølge tyske medier ud fra, at de beskadigede rør vil være "ubrugelige for altid", og analytikere mener, at Østersøen kan blive en ny frontlinje i konflikten med Rusland.