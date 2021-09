Hvem stemmer tyskerne på? Fire vælgere forklarer deres valg

60,4 millioner vælgere kan i morgen fra klokken 8 til 18 stemme for at sammensætte Tysklands 20. Forbundsdag. 47 partier er opstillet, og hele tre kanslerkandidater dyster om at efterfølge Angela Merkel efter 16 år ved magten