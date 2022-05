Hver 48 sekunder dræber tørken på Afrikas Horn en person. Men verden tøver med at hjælpe

Mange har kun til et spinkelt måltid om dagen. Som følge af fire fejlslagne regnsæsoner dør en person af sult og tørst på Afrikas Horn hvert 48. sekund, advarer Oxfam og Save the Children i ny rapport

Tørken på Afrikas Horn er for alvor begyndt at kræve sin pris. I Somalia, Kenya og Etiopien befinder næsten en halv million mennesker sig allerede i en tilstand af hungersnød, mens 23 millioner i de tre lande lider af ekstrem sult. Det fastlår de to humanitære organisationer Oxfam og Save the Children, Red Barnets internationale hovedorganisation, i en ny rapport, der også tegner et dystert billede af en region ramt af ekstrem tørke.

"Vi ser forfærdelige niveauer af underernæring med 5,7 millioner børn, der i øjeblikket er akut underernærede. Og med FN's advarsel om, at mere end 350.000 kan dø i Somalia, hvis vi ikke handler, så tikker uret,” siger Shako Kijala, der er Save The Childrens regionale talsmand i Øst - og Sydafrika.