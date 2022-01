Hver anden af Hollands nye ministre er kvinde

Næsten halvdelen af den hollandske premierminister Mark Ruttes næste regering vil bestå af kvinder.

Det viser listen over kommende ministre og viceministre, som blev lagt frem søndag. 14 af de 29 poster i regeringen bliver besat af kvinder.

Det venstreliberale parti D66 har sat sig på den vigtige rolle som finansminister.

Det bliver partiets leder, Sigrid Kaag, der fremover skal holde styr på landets finanser. Det er første gang, at en kvinde bliver finansminister i Holland, skriver nyhedsbureauet AFP.

Tidligere på ugen sagde hun til hollandske medier, at den kommende regering har ambitiøse planer for den kommende tid.

- Holland står over for store valg og store investeringer inden for uddannelse og klima samt i et stærkt Europa, sagde hun til avisen Algemeen Dagblad.

Rollen som finansminister spiller en vis rolle, også i EU-sammenhænge.

Holland udgør sammen med Danmark, Sverige og Østrig "sparebanden" i EU. De fire lande har ofte et anderledes på budgetter og forbrug end medlemslandene i syd.

Den hidtidige finansminister, Wopke Hoekstra, bliver udenrigsminister og bytter dermed plads med Kaag.

Sigrid Kaag trådte tilbage som udenrigsminister i september sidste år. Et flertal i parlamentets underhus mente, at hun havde hovedparten af ansvaret for en kaotisk og rodet evakuering fra Afghanistan måneden inden.

Den nye justitsminister bliver Dilan Yesilgöz-Zegerius. Hun er født i Ankara og kom til Holland som barn. Hun bliver den første tyrkisk-kurdiske kvinde på justitsministerposten.

Til sammenligning er 6 ud af de 20 ministre i den danske regering kvinder.

I Danmarks og Hollands fælles naboland, Tyskland, består forbundskansler Olaf Scholz' nye regering - ud over ham selv - af otte mænd og otte kvinder.

Den nye hollandske regering, som er Mark Ruttes fjerde, ventes at blive officielt indsat 10. januar.

/ritzau/dpa