Hver fjerde i verden risikerer at vente på vaccine til 2022

Fordi de rige lande har lagt beslag på de mest lovende vacciner, må mange andre vente længe, siger forskere.

Næsten en ud af fire personer i verden kan risikere at måtte vente på at blive vaccineret mod covid-19 til i hvert fald 2022.

Det skyldes, at rige lande, som består af mindre end 15 procent af verdens befolkning, har reserveret 51 procent af doserne af de mest lovende vacciner.

Lav- og mellemindkomstlande, der er hjemsted for mere end 85 procent af verdens befolkning, skal dele de resterende doser.

Det oplyser forskere fra Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health i Baltimore i delstaten Maryland i USA tirsdag.

Ifølge forskerne kræver et effektivt svar på pandemien, at højindkomstlande "tager del i en retfærdig fordeling af covid-19-vacciner over hele verden".

- Usikkerheden omkring den globale adgang til covid-19-vacciner relaterer sig ikke kun til de igangværende kliniske test, men også til, at regeringer og vaccineproducenter ikke har været mere gennemsigtige og ansvarlige i forhold til disse aftaler, skriver forskerne.

/ritzau/Reuters