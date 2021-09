Hver tredje nordmand ønsker ikke fuld genåbning denne måned

En ud af tre nordmænd - 34 procent - er imod en fuld genåbning af samfundet inden udgangen af september.

Det viser en undersøgelse, som analyseselskabet Norstat har gennemført for det statslige norske medie NRK.

Undersøgelsen viser, at der er delte meninger i den norske befolkning om, hvordan landet bedst kommer ud af coronakrisen.

59 procent vil gerne have en fuld genåbning inden udgangen af måneden.

Norge befinder sig stadig på, hvad regeringen kalder "trin tre" i genåbningen.

Det betyder blandt andet, at restauranter og barer skal stoppe med at lukke folk ind ved midnat, og det skal være muligt at holde en meters afstand. Der er også en anbefaling om maksimalt 20 gæster i private hjem.

Regeringen har åbnet for at foretage en fuld genåbning i løbet af september.

I en undersøgelse fra Norstat i august svarede 71 procent af de adspurgte, at de støttede regeringens plan om en fuld genåbning.

Men det tal er altså faldet siden da, viser den nye undersøgelse. Der var dog også en smule forskel på, hvordan spørgsmålene blev stillet.

- Tallet er faldet ret meget. Det kan selvfølgelige være, fordi formuleringen er lidt anderledes, men vi ser en ret stor forskel på de to tal, siger Mads Motrøen, der er ansvarlig for politiske meningsmålinger i Norstat, til NRK.

- Det kan tyde på, at der er en øget skepsis i befolkningen i forhold til en hurtig genåbning. Vi har også set i en del andre undersøgelser, at der er en øget skepsis omkring de lempelser, vi har haft, siger han.

Norge har i store dele af coronapandemien ligget et stykke under Danmark i forhold til smittetal. Det har dog ændret sig på det seneste.

Onsdag registrerede Norge således 969 nye coronasmittede. Det var langt højere end Danmarks smittetal, der onsdag lød på 370.

I Norge er omkring 63,5 procent af befolkningen færdigvaccineret. Til sammenligning er 74 procent af den danske befolkning færdigvaccineret.

/ritzau/