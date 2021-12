Hver tredje tysker vil undgå uvaccinerede i julen

En tredjedel af tyskerne vil undgå uvaccinerede personer i julen, viser en meningsmåling foretaget af YouGov for det tyske nyhedsbureau dpa.

Godt 35 procent af de mere end 2000 deltagere i undersøgelsen siger, at de ønsker at undgå møder med uvaccinerede personer i de kommende uger.

Næsten en fjerdedel siger, at de vil træffe særlige forholdsregler ved møder med uvaccinerede personer. Omkring 15 procent siger, at de vil være ekstra opmærksomme på social afstand og hygiejneregler, mens andre ni procent siger, at de vil bede om at se en lyntest, inden de vil gå med til at mødes med uvaccinerede.

For ni procent af de adspurgte spiller mangel på vaccinationer en rolle, når de skal tage stilling til, hvem de vil være sammen med henover julen.

Artiklen fortsætter under annoncen

For 29 procent er manglende vaccination uden betydning.

Tyskland er inde i en fjerde coronasmittebølge.

Den nye socialdemokratiske forbundskansler, Olaf Scholz, sagde onsdag i sin tiltrædelsestale i parlamentet i Berlin, at Tyskland vil "forsvare sig selv" mod militante vaccinemodstandere.

- Vi vil ikke tillade en lille minoritet af hæmningsløse ekstremister i at prøve at påføre deres vilje over for hele samfundet, lyder det fra Scholz.

- Tyskland vil benytte sig af alle den demokratiske retsstats midler til at forsvare sig mod en lille minoritet, der hadefuldt angriber alle os andre, siger han.

Erklæringen fra Scholz kommer, efter at politiet i Dresden har gennemført razziaer. Her har der været fremsat dødstrusler mod politikere, der støtter vacciner mod covid-19.

/ritzau/dpa