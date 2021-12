Hvert femte journalistdrab i 2021 skete i Afghanistan

45 journalister blev dræbt i verden i 2021, viser opgørelse. Det er et af de laveste dødstal i 26 år.

En femtedel af de drab på journalister, der fandt sted i verden i 2021, skete i Afghanistan.

Med ni af årets 45 journalistdrab topper Afghanistan den triste liste. Det viser en opgørelse fra det internationale journalistforbund (IFJ) på årets sidste dag.

De 45 drab er et af de laveste dødstal, der er registreret, siden IFJ i 1995 begyndte at føre statistik over drab på journalister.

- Denne nedgang byder vi velkommen, men det er en lille trøst, når man ser på den fortsatte vold, skriver IFJ i en meddelelse.

Ud over Afghanistan, som var det land i 2021 med det højeste antal dræbte journalister, er Mexico fortsat ikke noget sikkert land at være journalist i. Her blev otte journalister dræbt i 2021.

Fire blev dræbt i Indien og tre i Pakistan, viser opgørelsen.

IFJ skriver, at journalister og andre ansatte i mediebranchen "som regel bliver slået ihjel for at afsløre korruption, forbrydelser og magtmisbrug i deres lokalsamfund, byer og lande".

Ser man på de enkelte verdensdele, er Asien og Stillehavsregionen - som blandt andet Afghanistan, Indien og Pakistan er en del af - den mest dødelige verdensdel. Her er i alt 20 journalister blevet dræbt.

Nord- og Sydamerika tegner sig for i alt ti drab, mens Afrika har oplevet otte og Europa seks drab på journalister. I Mellemøsten og de arabiske lande er kun en enkelt journalist blevet dræbt.

Risikoen ved at arbejde i konfliktområder er mindsket i det seneste år, "fordi færre journalister kunne rapportere fra stedet", skriver IFJ.

Truslen kommer i højere grad fra kriminelle bander og narkokarteller "fra Mexicos slum til gaderne i europæiske byer som Grækenland og Holland".

IFJ's dødstal på 45 journalister ligger tæt op ad det tal, der kom fra en anden organisation for to uger siden. Reportere uden Grænser (RSF) har talt 46 dræbte.

I RSF's opgørelse er Afghanistan dog registreret for seks drab på journalister, ikke ni. På den liste er Mexico det farligste land for journalister med syv drab i 2021 mod de otte, IFJ har talt.

/ritzau/AFP