Hvid betjent fra Michigan er tiltalt for drab på sort mand

En hvid politibetjent i den amerikanske delstat Michigan er blevet tiltalt for drab efter at have skudt en sort mand i byen Grand Rapids den 4 april.

Det oplyser en anklager i Michigan torsdag.

Betjenten, Christopher Schurr, er anklaget for drabet på den 26-årige congolesiske flygtning Patrick Lyoya for godt to måneder siden.

En retsmediciner, der udførte en uafhængig obduktion af Lyoya, oplyser, at betjenten holdt sin pistol mod Lyoyas baghoved og skød én gang.

Konfrontationen mellem de to opstod ved et lyskryds i Grand Rapids.

Videoer fra hændelsen viser tilsyneladende, at de to kommer i et slagsmål, hvor begge forsøger at nå betjentens strømpistol. På et tidspunkt ligger betjenten oven på Lyoya og skyder ham tilsyneladende i baghovedet.

Drabet på Lyoya fik både mandens familie og aktivister til at fordømme endnu et tilfælde, hvor en hvid betjent skyder en sort mand i USA.

Betjenten Christopher Schurr er blevet tiltalt for second-degree murder. Det kan straffes med fængsel på livstid med mulighed for prøveløsladelse.

First-degree murder beskriver et drab under skærpende omstændigheder.

Det kan eksempelvis være et forhåndsplanlagt giftangreb, et brandattentat eller drab, der involverer misbrug af børn. Det kan straffes med fængsel på livstid uden mulighed for prøveløsladelse.

I 2021 blev betjenten Derek Chauvin fundet skyldig i at have dræbt den sorte amerikaner George Floyd ved at knæle på hans hals længe nok til at tage livet af Floyd. Chauvin blev idømt 22 og et halvt års fængsel.

Tidligere samme år blev 20-årige Daunte Wright skudt af amerikansk politi, efter at han var blevet vinket ind til siden i delstaten Minnesota.

Betjenten, der skød ham, forklarede sig med, at hun ved en fejl var kommet til at gribe til sin pistol i stedet for sin strømpistol.

Hun blev i februar idømt to års fængsel.

