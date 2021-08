Hvide mennesker frabedes: Stillingsopslag fra tysk universitetsråd vækker opsigt

Ikke alle hudfarver var velkomne, da en rådgivningstjeneste for studerende opslog en stilling på Humboldt Universitet i Berlin. Efter kritik er opslaget ændret, men det får ikke kritikken til at forstumme

Bekæmpelse af diskrimination kan meget let føre til ny diskrimination. Det mener flere kritikere, efter at en rådgivningstjeneste mod diskrimination for studerende på Humboldt Universitet i Berlin opslog en stilling, hvori det lød, at hvide mennesker burde afstå fra at søge stillingen. Det skriver den tyske avis Die Welt.