Hviderusland er klar til at hjælpe Rusland mod Ukraine

Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko, siger, at hviderussiske styrker er klar til at hjælpe Rusland.

Hviderussiske styrker kan potentielt tilslutte sig Ruslands igangværende offensiv mod Ukraine, hvis der bliver brug for det.

Det siger præsident Aleksandr Lukasjenko torsdag ifølge det hviderussiske nyhedsbureau Belta. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Lukasjenko er en af den russiske præsident Vladimir Putins tætte allierede.

Hviderusland grænser op til Ukraine ved den nordlige ukrainske grænse. Rusland har titusindvis af soldater opmarcheret i området.

Lukasjenko siger torsdag, at russiske soldater, der har været opmarcheret ved den hviderussiske grænse, "formentlig er involveret" i den offensiv, som Rusland torsdag aften indledte mod Ukraine.

Lukasjenko sagde tidligere torsdag, at Hviderusland på nuværende tidspunkt ikke deltager i den russiske invasion af Ukraine.

Det fremgår ikke umiddelbart tydeligt, om de hviderussiske soldater er meldt klar til at hjælpe Rusland i Ukraine, eller om de hviderussiske soldater i stedet vil hjælpe russerne på anden vis fra andre områder.

Flere ukrainske byer er natten til torsdag blandt andet blevet ramt af missiler. Der har også været meldinger om skyderier i hovedstaden Kijev.

Rusland forklarer blandt andet sit angreb med ukrainske aggressioner i den østlige del af Ukraine, hvor russiskstøttede separatister holder til.

Beskyldningerne er blevet afvist af både Ukraine og Vesten.

Lukasjenko siger, at Ruslands "mål" med offensiven ifølge Putin er at "stoppe folkedrabet af folket i republikkerne Donetsk og Luhansk". Vesten anerkender ikke, at der har foregået folkedrab i de to regioner.

Donetsk og Luhansk er selverklærede udbryderregioner i det østlige Ukraine. Regionerne blev mandag anerkendt som selvstændige af Putin.

Rusland indledte sin igangværende offensiv i de tidlige timer torsdag. Det skete, kort efter at præsident Putin havde holdt en tale på nationalt tv.

/ritzau/