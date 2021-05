Hviderusland: Hamas truede med bombe mod Ryanair-fly

Ifølge Hviderusland truede Hamas Ryanair-fly og krævede våbenhvile, to dage efter en våbenhvile blev indledt.

Hviderusland uddyber mandag, hvorfor landet dagen inden tvang et passagerfly fra Ryanair til at lande i Minsk med en fremtrædende systemkritiker om bord.

En departementschef i Hvideruslands transportministerium hævder, at det var en bombetrussel fra den palæstinensiske Hamas-bevægelse, der førte til omdirigeringen af flyet.

Departementschefen, Artem Sikorskij, læste på et pressemøde mandag op af den besked, som regeringen påstår kom fra Hamas.

- Vi, soldaterne i Hamas, kræver at Israel indstiller beskydningen af Gazastriben. Vi kræver, at EU opgiver sin støtte til Israel i denne krig, læser Sikorskij op.

De israelske angreb mod Gazastriben ophørte natten til fredag 21. maj.

- En bombe er anbragt på dette fly. Hvis I ikke opfylder vores krav, vil bomben eksplodere over Vilnius 23. maj, stod der ifølge departementschefen i den besked, den hviderussiske regering modtog.

Oplysningen skal formentlig tages med et meget stort gran salt og er da heller ikke bekræftet fra Hamas eller nogen anden side.

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, kalder forklaringen om, at der var en bombetrussel mod flyet, for "fuldkommen usandsynlig".

Hun deltager mandag i et EU-topmøde, hvor Hviderusland er kommet højt på dagsordenen.

Tvangslandingen har medført en storm af fordømmelse fra især EU-landene.

Flere lande kræver, at oppositionsaktivisten Roman Protasevitj, som blev anholdt i Minsk, løslades omgående.

Den 26-årige hviderusser har på sociale medier stået bag en af de sidste frie kanaler, der beretter om udviklingen i Hviderusland efter et stærkt omstridt valg sidste år. Han har i de seneste år levet i eksil i Litauen.

- Vi er ikke kun bekymrede for hans frihed, men også for hans liv, siger den hviderussiske oppositionsleder Svetlana Tikhanovskaja til Sky News.

Storbritanniens udenrigsminister, Dominic Raab, siger mandag, at han har svært ved at tro på, at Rusland ikke var involveret eller i det mindste havde givet sit samtykke til Hvideruslands drastiske tiltag.

- Det er meget svært at tro, at denne type handling kan ske uden i det mindste samtykke fra myndighederne i Moskva, siger ministeren.

Han understreger, at der stadig er mange ukendte faktorer i sagen endnu.

Raab forholder sig ikke til den hviderussiske påstand om, at der var kommet en bombetrussel fra Hamas.

/ritzau/AFP