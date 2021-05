Hviderusland lukker ambassade i Canada efter Trudeau-kritik

Lukningen af ambassaden har ifølge hviderussiske embedsfolk ikke noget at gøre med canadisk fordømmelse.

Hviderusland har tirsdag annonceret, at landet lukker sin ambassade i Canadas hovedstad, Ottawa.

Udmeldingen kommer, samme dag som Canadas premierminister, Justin Trudeau, har fordømt, at et kampfly søndag tvang et passagerfly fra Ryanair til at lande i Minsk, hvor en hviderussisk oppositionsaktivist blev anholdt.

Hvideruslands ambassade oplyser på sin hjemmeside, at den lukker 1. september efter 24 års tjeneste.

Ambassadens chargé d’affaires, Evgeny Russak, oplyser til nyhedsbureauet AFP, at beslutningen er blevet taget i forbindelse med "optimeringen af Hvideruslands diplomatiske tilstedeværelse" i forskellige regioner.

- Denne beslutning var ikke spontan, skriver han i en mail.

Han tilføjer, at Hvideruslands premierminister, Roman Golovtsjenko, allerede lørdag underskrev papirerne om at lukke ambassaden.

Canadas premierminister, Justin Trudeau, langede tidligere tirsdag hårdt ud efter "det hviderussiske regime" på et pressemøde, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Her kaldte han blandt andet Hvideruslands opførsel søndag for "skandaløs" og "ulovlig".

- Vi fordømmer denne form for farlig indblanding i civil luftfart, sagde Trudeau, inden han også lovede, at Canada vil kigge på at lægge yderligere sanktioner ned over Hviderusland.

Regeringen i Ottawa har i forvejen sanktioner mod 55 embedsfolk i Hviderusland. De blev vedtaget efter sidste års omstridte præsidentvalg i landet.

Lukningen af den hviderussiske ambassade forventes ikke at få de store konsekvenser, da forholdet mellem de to lande er begrænset.

Ifølge Canadas udenrigsministerium handlede de to lande i 2020 for bare 38,5 millioner canadiske dollar. Det svarer til knap 194 millioner kroner.

Canadas regering opfordrede tirsdag også landets flyselskaber til at undgå hviderussisk luftrum.

Dermed følger landet i hælene på EU-landene, der mandag blev enige om at forbyde hviderussiske fly fra EU's luftrum.

/ritzau/