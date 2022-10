Hviderusland og Rusland danner fælles militær styrke

Den hviderussiske præsident, Aleksandr Lukasjenko, anklager Ukraine for at forberede angreb på hans land.

Den hviderussiske leder, Aleksandr Lukasjenko, siger, at Hviderusland og Rusland sammen vil danne en militær indsatsstyrke som reaktion på, hvad han kalder "forværrede spændinger ved hans lands vestlige grænser."

Det skriver det statslige nyhedsbureau Belta.

Lukasjenko siger, at de to lande begyndte at opbygge den fælles styrke for to dage siden - øjensynligt efter en kraftig eksplosion på Ruslands bro til Krim, som russerne siger Ukraine stod bag.

Lukasjenko siger ifølge Belta, at Natos ledere overvejer aggressive manøvrer mod Hviderusland - op til atomangreb.

Hviderusland er en nær allieret af Rusland. En del af de russiske soldater, der angreb Ukraine, den 24. februar, var i Hviderusland.

Hviderusland gennemførte i sidste måned militærøvelser ved byen Brest nær den polske grænse, ved hovedstaden Minsk og i den nordøstlige region Vitebsk. Øvelserne gik ud på at "befri territorium, der midlertidigt er indtaget af fjenden", samt genvinde kontrol over grænseregioner.

/ritzau/Reuters