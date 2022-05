Hviderusland opruster med russiske missilsystemer

Hviderusland, der er blandt få lande i Europa, som Rusland kan regne med som en allieret, har købt missilsystemer af typerne Iskander og S-400 fra Rusland.

Det oplyser den hviderussiske præsident, Aleksandr Lukasjenko, til det statslige nyhedsbureau Belta ifølge Wall Street Journal.

Han oplyser ikke noget om antallet af missilsystemer, der er indkøbt.

- Med den slags våben er hæren nu fuldstændig forandret, siger Lukasjenko, der er en nær allieret af Ruslands præsident, Vladimir Putin, i en video offentliggjort af Belta.

Lukasjenko oplyser, at Hviderusland også er begyndt at udvikle et eget missilsystem i stil med det russiske Iskander.

Rusland har allerede indsat det mobile S-400 luftforsvarssystem i Hviderusland, der grænser op til Ukraine.

Hviderusland har stillet sit territorium og luftrum til disposition for russiske militærstyrker og kampfly, inden de blev indsat i Ukraine.

I opbygningen til den russiske invasion 24. februar placerede Rusland styrker på tre sider af Ukraine - på halvøen Krim, i det vestlige Rusland samt i Hviderusland. Dertil kom russiske flådeskibe i Sortehavet.

Hvideruslands væbnede styrker har dog ikke været direkte involveret i konflikten på den anden side af grænsen.

Vestlige sanktioner mod Rusland som følge af landets angreb på Ukraine har også omfattet Hviderusland.

G7-gruppen, der omfatter Storbritannien, Canada, Tyskland, Frankrig, Italien, Japan og USA samt EU, opfordrede tidligere denne uge Hviderusland til at tage afstand fra Ruslands militære overfald på Ukraine.

- Vi opfordrer Hviderusland til at stoppe med at muliggøre Ruslands aggression og til at vedstå dets internationale forpligtelser, lød det i den seneste weekend i en erklæring fra møde med udenrigsministrene fra G7.

Ifølge eget udsagn forsøger Lukasjenko at mægle i striden.

- Vi er kategorisk modstander af enhver krig. Vi har gjort og vil gøre alt for at forsøge at forhindre krig. Takket været mig, er Ukraine og Rusland begyndt at forhandle, sagde præsidenten i begyndelsen af maj til det amerikanske nyhedsbureau AP.

