Hviderusland sigter fængslet protestleder for oprør

Fængslet aktivist, der blev forsøgt tvunget ud af Hviderusland, sigtes for at undergrave landets sikkerhed.

Myndigheder i Hviderusland har sigtet protestleder Maria Kolesnikova for at opildne til at undergrave den statslige sikkerhed.

Det oplyser efterforskere i Hviderusland onsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge anklagen har hun opfordret til "handlinger rettet mod at undergrave hviderussisk national sikkerhed", lyder det i meddelelsen.

Den 38-årige kampagneleder sidder på nuværende tidspunkt fængslet i Hvideruslands hovedstad, Minsk.

I sidste uge modsatte hun sig en tvungen udvisning til Ukraine ved at rive sit pas i stykker.

Andre aktivister har fortalt, at hun inden da blev bortført på åben gade i Minsk.

Hun dukkede senere op ved grænsen til Ukraine, hvor hun ifølge to partikolleger rev sit pas itu, da ukendte mænd forsøgte at tvinge hende ind i nabolandet.

I weekenden var der igen store demonstrationer i Minsk, hvor omkring 100.000 mennesker deltog.

Mange af dem bar skilte og råbte slagord med krav om, at Maria Kolesnikova løslades.

Kolesnikova er den sidste tilbage i Hviderusland ud af tre kvinder, der alle stillede op mod Lukasjenko, som har siddet på magten i 26 år.

Oppositionsleder Svetlana Tikhanovskaja, som i demonstranternes øjne er den retmæssige vinder af valget, er flygtet til Litauen.

/ritzau/