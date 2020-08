Hviderusland spænder ben for valgobservatører

Vi har fået en invitation alt for sent, siger OSCE, der ikke vil være til stede ved omstridt præsidentvalg.

Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) bekræfter, at det ikke vil have observatører på plads ved præsidentvalget i Hviderusland på søndag.

For organisationen har ikke modtaget en invitation i tide, og det vidste den hviderussiske regering udmærket, lyder det fra OSCE.

Præsident Aleksandr Lukasjenko, som har ledet Hviderusland i et kvart århundrede, stiller for sjette gang op til valget.

Præsidenten, der beskyldes for at have omdannet landet til et diktatur, ser denne gang ud til at få hård modstand fra en kvindelig kandidat, efter at myndighederne tidligere har fængslet eller forhindret oppositionsfolk i at stille op.

En af de mulige kandidater er flygtet til Rusland efter et tip om, at han ville blive anholdt.

En talsmand for OSCE siger, at den hviderussiske regering "var helt klar over, at vi behøvede at få en invitation i god tid for at kunne observere alle aspekter af valget". Herunder registreringen af kandidater og sammensætningen af en valgkommission.

OSCE har ellers været observatører ved alle tidligere valg i Hviderusland siden 2001.

Ifølge talsmanden er det først inden for de seneste uger, at invitationen blev sendt til OSCE.

Bloggeren Sergej Tikhanovskij var en af Lukasjenkos udfordrere ved valget, indtil han blev fængslet.

Det fik hans kone, Svetlana Tikhanovskaja, til at træde i hans sted. Hun har ved demonstrationer i hovedstaden, Minsk, kunnet samle titusinder af mennesker, der udtrykker deres lede over præsidenten.

37-årige Svetlana Tikhanovskaja siger, at hun kun modvilligt har kastet sig ud i opgaven. Hun er ved søndagens valg Lukasjenkos nærmeste udfordrer.

/ritzau/dpa