Hviderusland udelukker præsidents største udfordrer ved valg

Udelukkelsen af topkandidat til næste måneds valg i Hviderusland har skabt store demonstrationer i Minsk.

Hviderusland forhindrer den siddende præsidents største udfordrer i at stille op til valget i næste måned.

Det står klart, efter at Hvideruslands valgmyndighed har annonceret de godkendte kandidater til valget 9. august.

Præsident Alexander Lukashenko har siddet på magten i 26 år og søger om genvalg. Han er blevet kaldt "Europas sidste diktator" for sit stramme greb om magten i den tidligere sovjetrepublik.

Valgmyndigheden har tirsdag godkendt Lukashenko og fem andre kandidater, men har undladt at godkende Viktor Babariko, en velhavende bankmand, som blev betragtet som en topkandidat.

Babariko stoppede for nylig som chef i en russiskejet bank for at stille op til valget. I sidste måned blev han så anholdt i forbindelse med korruptionsanklager mod banken.

EU har fordømt anholdelsen og antydet, at den var politisk motiveret.

Tirsdag aften er store demonstrationer brudt ud i Hvideruslands hovedstad, Minsk, mod udelukkelsen af Babariko.

/ritzau/dpa