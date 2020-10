Hviderusland vil lade politi skyde med skarpt mod demonstranter

Modstandere af præsident Lukasjenko er stadigt mere radikaliserede, hævder Hvideruslands indenrigsministerium.

Politi i Hviderusland truer med at brugte skarpladte våben mod de oppositionstilhængere, der i måneder har protesteret mod et omstridt valgresultat.

Indenrigsministeriet hævder, at demonstranterne bliver stadigt mere radikaliserede.

- Af den grund vil politibetjente og interne styrker ikke forlade gaderne, og de vil anvende udstyr til oprørskontrol og dødelige våben, hvis det er nødvendigt, lyder det i en meddelelse fra ministeriet.

Hviderussisk politi har slået hårdt ned på de demonstrationer, der brød ud efter præsidentvalget 9. august.

Indtil videre har politiet anvendt vandkanoner, gummikugler og chokgranater for at sprede demonstranterne.

Mandagens melding fra indenrigsministeriet er første gang, at ordensmagten truer med at skyde med skarpt.

De officielle valgresultater viser, at præsident Aleksandr Lukasjenko fik 80 procent af stemmerne ved valget i august. Men oppositionen er overbevist om, at det skyldes valgfusk.

Selv om politiet har sat hårdt ind over for demonstrationerne, er oppositionen fortsat med at protestere.

Søndag blev over 700 mennesker anholdt i den hviderussiske hovedstad, Minsk, oplyser indenrigsministeriet. Her blev demonstranterne mødt med tåregas, vandkanoner og stave.

EU's udenrigsministre siger mandag, at de er klar til at indføre sanktioner mod Lukasjenko selv.

Hidtil har der været enighed om at indføre indrejseforbud og indefrysning af værdier mod 40 af præsidentens allierede.

Hidtil har EU afholdt sig fra at sanktionere Lukasjenko i et forsøg på at få ham til at indgå i dialog med oppositionen om at løse krisen.

/ritzau/AFP