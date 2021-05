Hviderusland vil undersøge omdirigering af passagerfly

Ifølge statsligt tv gav den hviderussiske præsident personligt ordre om, at et Ryanair-fly skulle omdirigeres.

Hvideruslands transportministerium vil nedsætte en kommission, der skal undersøge omstændighederne omkring et passagerfly, der søndag blev tvunget til at lande i Minsk, da det var på vej mellem to EU-lande.

Ministeriet vil offentliggøre resultaterne "snart".

Det oplyser det russiske nyhedsbureau RIA ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Om bord på flyet var den hviderussiske journalist og oppositionsaktivist Roman Protasevitj, der lever i eksil i Litauen.

Han blev anholdt efter den tvungne mellemlanding i Minsk.

Ifølge hviderussisk stats-tv var det efter personlig ordre fra den hviderussiske præsident, Aleksandr Lukasjenko, at to kampfly gik på vingerne for at eskortere Ryanair-flyet ned, da det var i hviderussisk luftrum søndag eftermiddag.

Ifølge Hviderusland var der en "sikkerhedstrussel" mod flyet. Det var på vej fra Grækenlands hovedstad, Athen, til Litauens hovedstad, Vilnius.

/ritzau/