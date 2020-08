Hvideruslands leder er udfordret af reel modkandidat

Lukasjenkos kvindelige udfordrer: "Hviderusserne er ved at vågne op og genopdage deres selvrespekt".

Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko, står over for en reel modkandidat ved søndagens valg.

Det er den politiske aktivist Svetlana Tikhanovskaja, som i løbet af meget kort tid er blevet oppositionens store stjerne. Hun siger, at hun venter, at Lukasjenko vil snyde ved valget.

Lukasjenko har styret Hviderusland med jernhånd siden 1994. Lørdag arresterede politiet Tikhanovskajas kampagneleder, Maria Moroz.

Svetlana Tikhanovskaja indgår i en trio bestående af tre kvinder, der udfordrer den 65-årige præsident, som også svækkes af mange demonstrationer forskellige steder i landet.

– Folk er trætte. 26 år er nok med Lukasjenko, siger den 37-årige Tikhanovskaja, som valgt at stille op ved valget, efter at hendes mand - bloggeren Sergej Tikhanovskij, blev anholdt.

- Folket er ved at vågne op og genopdage selvrespekten, siger hun efter en anstrengende valgkamp, hvor hun har talt til store skarer af vælgere ved folkemøder rundt i landet.

De to kvinder ved Tikhanovskajas har samme baggrund. Den ene er Maria Kolesnikova, som er kampagneleder for den fængslede oppositionspolitiker Viktor Babaryko. Den anden er Veronika Tsepkalo, hvis mand, Valerij Tsepkalo, blev diskvalificeret som kandidat.

– Vi har i de seneste dage set, hvor uforskammet, der svindles med dette valg. Der er ikke noget håb om, at de vil tælle stemmer på ærlig vis. Vi må være realistiske, siger Tikhanovskaja til det franske nyhedsbureau AFP i Minsk op til søndagens valg.

Hun siger, at oppositionen vil gennemføre en alternativ stemmeoptælling, men at hun ikke vil opfordre sine tilhængere til at demonstrere.

- Det må være op til hver enkelt at afgøre, siger Tikhanovskaja, der er tidligere engelsklærer. Hun frygter, at regimet vil møde fredelige demonstrationer med vold.

