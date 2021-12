Hvideruslands plads er tom - gider ikke udvidet EU-topmøde

Hviderusland har meldt afbud til et topmøde med EU-lande. I stedet for landets præsident er en tom plads.

Et land glimrer ved sit fravær i Bruxelles onsdag: Hviderusland.

Hviderusland er normalt en del af Det Østlige Partnerskab, som onsdag holder topmøde med EU. Men Hviderusland har meldt fra, fordi landet er på kant med EU.

For symbolikkens skyld er der imidlertid stadig en plads med et hviderussisk flag. Det forklarer EU-præsident Charles Michel, som er vært for topmødet.

- Vi savner et land, som ikke er til stede i dag. Der er en tom stol for Hviderusland som en symbolsk handling.

- Vi står sammen i vores støtte til det hviderussiske folk og deres ønske om en demokratisk fremtid, siger Charles Michel til de fremmødte ledere ved begyndelsen af mødet.

Den tomme plads, som ud over et flag også har et skilt med Hvideruslands navn på, er placeret mellem Finland og Estland.

De øvrige lande i Det Østlige Partnerskab er Ukraine, Armenien, Aserbajdsjan, Georgien og Moldova. De er alle på fin fod med EU og er til stede.

EU og Hvideruslands forhold er anspændt af flere årsager. EU anerkender ikke præsident Aleksandr Lukasjenkos påståede valgsejr i august sidste år.

Derudover hævder EU, at Hviderusland i månedsvis har fragtet migranter mod EU's ydre grænser. Ifølge EU har Hviderusland gjort det for at destabilisere EU, hvor migration er et ømtåleligt emne.

Det har ført til en række sanktioner fra EU mod Hviderusland. Det er Hviderusland utilfreds med.

Landet meddelte allerede i juni, at det suspenderede sin deltagelse i Det Østlige Partnerskab.

Topmødet med de østlige partnere er det sjette af sin slags. Det seneste var i 2017.

Forventningen ved mødet er, at EU blandt andet vil bekræfte ønsket om at fremme stabilitet og samarbejdet med landene mod øst.

Men det bliver altså uden Hviderusland ved bordet.

/ritzau/